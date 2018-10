'Odkleni telefon ali plačaj 2800 evrov kazni'

"Realnost tega zakona je ta, da carini dajemo moč, da odvzema in prisili odklepanje pametnih telefonov ljudi brez utemeljitve ali pritožbe – prav to so si cariniki vedno želeli," je še dodal Beagle.

Fundacija za zasebnost Nova Zelandija je dejala, da so člani izrazili zaskrbljenost in to sporočili tudi vladi med posvetovanjem o posedovanju telefonskih gesel, s strani mejnih uradnikov. Tiskovna predstavnica novozelandske carinske uprave je za medije povedala, da je sprememba zakona potrebna, ker prehod s papirnatih sistemov v elektronske pomeni, da je večina prepovedanih gradiv in dokumentov zdaj shranjena v elektronski obliki. Naprav, ki so jih doslej pregledali, naj bi bilo sicer razmeroma malo. Na carinski upravi so zatrdili, da so med 14 milijonov potnikov v letu 2017 pregledali samo 537 naprav.

Po mnenju CCL so cariniki v Novi Zelandiji prvotno zahtevali, da lahko brez omejitev opravljajo iskanje po napravah, vendar so zakonodajalci zahtevali, da morajo imeti upravičen sum. Prav tako opozarjajo, da bi se lahko kljub zakonu, številni kriminalci še vedno izognili pregledu.

"Vsak poklicni kriminalec lahko preprosto shrani svoje podatke na internetu, jih nato začasno izbriše, po vstopu v državo pa ponovno obnovi. Če tega ne bodo naredili, bodo plačali kazen in se izognili zaporu," so zapisali.

Medtem ko ima veliko carinskih uradnikov širom sveta dovoljenje za prosti pregled potnikov, je Nova Zelandija prva država, ki je uvedla denarno kazen za tiste, ki ne želijo predati gesel.

V ZDA se lahko tujim državljanom, ki potujejo v državo in odklonijo pregled elektronskih naprav, zavrne vstop, če se šteje, da so neoperativni z mejnimi uradniki, državljane ZDA pa se lahko pridrži, njihove naprave pa zapleni.

Fundacija, ki se zavzema za uvedbo elektronskih sistemov na mejah, in Ameriško združenje za državljanjske svoboščine so pred kratkim tožili ameriško vlado, saj naj bi ta poskušala prisiliti uradnike, da naj na podlagi upravičenega suma dobijo nalog za aretacijo, še preden preiščejo elektronske naprave na meji.