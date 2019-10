Odkrili letalonosilko, ki je bila leta 1942 potopljena pri Midwayju

Po napadu na Pearl Harbour so ZDA izgubljale na številnih frontah, od Filipinov do manjših otokov na Pacifiku. Ameriški strategi so vedeli, da bo kmalu prišlo do ključne bitke za prevlado centralnega Pacifika, zato so Japonce z zvijačo uspeli prepričati, da napadejo otok Midway, ki je bil na pol poti med azijskim in ameriškim kontinentom. Američani so zbrali vse letalonosilke, kar so jih imeli Yorktown, Enterprise in Hornet, ter stavili na vse ali nič, saj še kar nekaj mesecev ne bi imeli na voljo novih letalonosilk, to pa bi pomenilo, da bi bili Havaji lahko znova napadeni. V novi dobi vojskovanja je bila letalonosilka najmočnejše orožje, glavna tarča in največja nagrada.

Na fotografiji se vidi manevriranje letalonosilke, da bi se uspešno izognila bombnemu napadu bombnikov B-17. Kljub temu, da so Američani vedeli, da najverjetneje ne bodo zadeli japonskih ladij, so bili precej uspešni pri razbijanju japonskih bojnih formacij in izvajanju japonskih letalskih operacij.

Japonci so se odločili, da ne bodo preskušali sreče, zato so proti Midwayju poslali japonsko združeno floto, ki je bila takrat najmočnejša flota na svetu: šest letalonosilk in elemente prve, druge in pete flote – več kot 40 bojnih ladij. Američani so na drugi strani imeli le 26 ladij in ducat podmornic. A kar je Američanom manjkalo v moči, so uspeli prinesi s strategijo in taktičnimi premiki ter nenavadnimi potezami, ki so Japonce vrgle iz ravnovesja. Ključna je bila odločitev, da japonsko floto napadejo z bombniki strmoglavci, ki so napadene ladje zadeli natančno, uničujoče in povzročili pravi kaos v japonskem poveljstvu.

Po koncu bitke so Američani izgubili dve ladji, od tega zgolj eno letalonosilko in 150 letal, Japonci pa kar štiri letalonosilke, dve drugi ladji in 250 letal. Po Midwayju Japonci niso nikoli več neposredno ogrožali ameriške prevlade v centralnem Pacifiku in na Havajih.

Znanstveniki so leta 1998 odkrili prvo ladjo bitke za Midway, ameriško letalonosilko Yorktown, prejšnji teden so odkrili sestrsko ladjo Akagi – letalonosilko Kaga, a ravno ponos flote in nosilka admiralove zastave, Akagi, je bila dragulj, ki so ga iskali zadnja leta. Sama ladja leži v globini 5.490 metrov v rezervatu Papahanaumokuakea, odkrivanje ladje in raziskovanje pa je potekalo v sodelovanju z ameriško mornarico, ki strogo nadzoruje potopljene ladje, saj jih smatra za grobišča.