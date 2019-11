Odkrili najverjetnejšega krivca za pljučno bolezen, povezano z vejpanjem

Acetat vitamina E je najverjetnejši krivec za izbruh skrivnostne pljučne bolezni, povezane z elektronskimi cigaretami, so sporočili iz ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC).

Omenjeni acetat so sicer našli pri vseh 29 pacientih, ki so bili vključeni v preiskavo, in ki so zboleli za omenjeno pljučno boleznijo. Ta je do sedaj zahtevala 39 življenj, zbolelo je več kot tisoč ljudi.

"Ta preiskava je velik izziv, saj obstaja veliko različnih sestavin v tem proizvodu. To je tako, kot bi iskali iglo v kupu sena,"pravi Scott Becker, direktor Združenja laboratorijev. "Zdaj ko smo odkrili acetat vitamina E v pljučni tekočini, nam bo to pomagalo zožati preiskavo in jo premakniti naprej. Veliko testiranj je še treba opraviti."

Da gre za pomembne preboj v preiskavi iskanja povzročitelja pljučne bolezni, a da je potrebno opraviti še veliko testiranj, se strinja tudi Anne Schuchat iz CDC: "Imamo močnega krivca. A to ne izključuje drugih možnih sestavin. Vzrokov in povzročiteljev bi lahko bilo več," je dejala za CNN.