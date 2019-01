Odkrili srednjeveške rokopise, ki pripovedujejo zgodbo o Merlinu

Gre za sedem rokopisov, ki po mnenju strokovnjakov vsebujejo "subtilne, a pomenljive" razlike v primerjavi s tradicionalno zgodbo.

Kose pergamenta je odkril knjižničar Michael Richardson, ki je v knjigah prepoznal ime Arturja in kontaktiral Leah Tether iz International Arthurian Society: "Vsi smo izjemno navdušeni, da odkrijemo še več," je povedala za BBC.

Knjige, v katerih so našli omenjene fragmente, so bile natisnjene v Strasbourgu med leti 1494 in 1502. Sam pergament, napisan v starem franoskem jeziku, pa naj bi izviral iz 13. stoletja oziroma iz teksta, poznanega pod imenom Vulgate Cycle.

Zapisi pripovedujejo zgodbo o bitku pri kraju Trebes, v kateri naj bi Merlin spodbudil Arturjeve sile z navdušujočim govorom. Novoodkrito besedilo tako ponuja nekoliko podrobnejše opise številnih oseb v času bitke.

Skupina strokovnjakov bo sedaj poskusila odkriti kako in kdaj so te knjige prišle v Anglijo, na ta način pa bodo poskusili izslediti, iz kje izvira pergament. "Čas in raziskave bodo odkrile nadaljnje skrivnosti legende o Arturju, Merlinu in svetem gralu, ki jih fragmenti skrivajo."