Odkrili 'tovarno dojenčkov': ženske zasužnjili, zlorabili, otroke pa prodajali

Med racijo so v prostorih policisti našli 19 deklet in žensk, mnoge so bile noseče, našli pa so tudi štiri dojenčke. Tovrstne "tovarne dojenčkov", kot jim pravijo, so sicer precej pogoste v delih vzhodne Nigerije.

"Mlade ženske so osumljenci ugrabili predvsem zato, da bi zanosile in da bi dojenčke prodali potencialnim kupcem. Dekleta so pretentali z obljubami, da bodo delale kot gospodinjske pomočnice v Lagosu," je pojasnil predstavnik lagoške policije Bala Elkana.

Posel očitno cveti, ugrabitelji pa s prodajo otrok lahko precej zaslužijo. Fantki imajo sicer višjo vrednost, kot dekleta. "Fantke prodajajo za 500.000 nigerijskih nair (približno 1265 evrov), deklice pa za 300.000 nair (približno 760 evrov)."

Policija je racijo izvedla 19. septembra, vendar pa so informacije o akciji skrivali, saj so najprej želeli prijeti osumljence. V povezavi z ugrabitvijo so že aretirali dve ženski, stari 40 in 54, še vedno pa iščejo glavnega osumljenca.

Ena od rešenih žensk je novinarjem povedala, da je zanosila s svojim fantom in da ji je njena teta dejala, da jo v Lagosu čaka delo. Tam pa ji je ženska, ki jo je sprejela, pri sedmih mesecih sprožila porod. "Po tem, ko sem rojevala tri dni, je policija vdrla v prostore in vse odpeljala. Dojenček se je rodil zelo šibak, na koncu pa je umrl," je povedala za Reuters.