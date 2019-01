Na Hrvaškem odkrili ponarejene diplome. Prve odpovedi v šolah

Hrvaška ministrica za znanost in izobraževanje Blaženka Divjakje pred tedni zahtevala, da vse šole pošljejo diplome svojih zaposlenih na matične univerze. Te zdaj potrjujejo njihovo verodostojnost in že po dveh tednih se je izkazalo, da so na Filozofski fakulteti odkrili tri ponarejene listine. Ena oseba s ponarejeno listino je poučevala v osnovni šoli, dve pa na srednjih šolah. Vse tri osebe bodo dobile izredno odpoved delovnega razmerja.

Najstarejša ponarejena diploma je iz leta 2000, smer nemščina in francoski jezik. Druga diploma (leto 2016) je iz informacijskih znanosti in tretja (iz leta 2018) je prav tako jezikovna, nemščina in hrvaščina. "Pošiljamo jasno sporočilo, da se lahko napreduje samo s poštenim delom. Mislim, da smo pokazali, da je akcija upravičena. Apeliramo na vse ravnatelje in vse fakultete, da naredijo takšna preverjanja,"je sporočila ministrica.

Ena od ponarejenih listin, ki je nastala leta 2018, fakultete sploh ni vpisala. Preverjanje diplom se je začelo pred dvemi tedni, ko so na ministrstvu odkrili dva primera ponarejenih diplom, je pisal Jutarnji list. Tiskovni predstavnik ministrstva je takrat rekel, da je "ministrstvo zahtevalo preverjanje diplom v osnovnih in srednjih šolah. V drugi fazi bomo zahtevali preverjanja tudi na fakultetah. Govorimo o 90.000 diplomah, ki jih moramo preveriti. Gre za obsežen postopek, ki bo trajal vsaj leto dni."