Slovenska košarkarica in ena najbolj obetavnih mladih igralk v Evropi Zala Friškovec je po štirih letih igranja za Cinkarno Celje zapustila Slovenijo. Odpravila se je v tujino, odslej bo igrala v madžarski ligi. Toda prestop h klubu Csata iz Budimpešte ni minil tako gladko, kot si je želela. Prišlo je namreč do spora med Zalinimi zastopniki in celjskim klubom.