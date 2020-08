Odločitev je dokončna: 1. septembra gredo v šolo vsi otroci

Ministrica za šolstvo Simona Kustec, ki je na novinarski konferenci vlade dejala: "Novica dneva je, da šola bo." Ministrica še dodaja, da so šole pripravljene na pouk po B modelu, torej v šoli, a s posebnimi zdravstvenimi ukrepi. Odprta pa ostajajo vprašanja o natančnem potekanju pouka, ne le v osnovnih šolah, ampak tudi v vrtcih in na fakultetah. Starši in otroci manj kot teden dni pred začetkom šole še vedno niso prejeli nobenih natančnih navodil. Iz visokošolskega sindikata pa ministrici sporočajo: "Čas je, da se tudi študenti vrnejo v predavalnice."