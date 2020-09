Odločitev je padla: trgovine bodo ob nedeljah in praznikih zaprte

Po 17-letni vojni je 72 poslancev le uslišalo in podprlo dolgoletne prošnje trgovcev, da bi bile trgovine ob nedeljah in praznikih zaprte. "Prvič smo dobili tako visoko podporo in veseli me, da je končno zmagal razum," razlaga Ladi Rožič s Sindikata delavcev trgovine. Dodaja, da se počutijo kot zmagovalci, saj dežujejo čestitke z vseh strani - tudi kupcev. Leta 2003 je bilo namreč nekaj več kot 57 odstotkov volivcev za to, da se trgovine zaprejo ob nedeljah. Slovenija se bo z zaprtjem trgovin pridružila še desetim državam, kjer je trgovanje omejeno.