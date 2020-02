Odločitev je padla, Zlate lisice v Mariboru ne bo

Zlata lisica se iz Maribora že osmič v 50-letni zgodovini seli se v Kranjsko Goro. Kljub temu da je proga na Snežnem stadionu dobra, pa je vremenska napoved za prihodnje dni slaba. Napovedane so namreč previsoke temperature in še veter. Smučarke in njihove ekipe bodo med tekmo nameščene na Bledu, saj so nočitvene zmogljivosti v Kranjski Gori zaradi zimskih počitnic bolj ali manj zasedene.