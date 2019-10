'Odločitev o Hrvaški le še eno od spornih sporočil Junckerjeve komisije'

"Obžalujem potezo odhajajoče Evropske komisije. Namesto, da bi odpravljala notranje meje, ki so grožnja schengnu, se ukvarja z vprašanjem, katera država izpolnjuje pogoje za vstop v schengen in daje lažno upanje na schengensko širitev,"je zapisal Milan Brglez (S&D/SD). Po njegovem je to še ena izgubljena priložnost za zgled, kako bi morale evropske institucije delovati legalno in legitimno.

Evropska komisija je danes v sprejeti oceni o izpolnjevanju schengenskih pravil in standardov v Strasbourgu sporočila, da Hrvaška izpolnjuje pogoje za vstop v schengensko območje. "To je še en evropski uspeh Hrvaške," se je na odločitev komisarske ekipe odzval hrvaški premier Andrej Plenković.

In kako naprej? Novakova se je strinjala s tem, da je del politične odločitve že sprejet, hkrati pa nič še ni dokončno. "Komisija je sprejela to odločitev, jo predstavila, povedala na glas, zdaj pa bo odšla. S problemi se bo torej ukvarjala naslednja komisija oz. dokončno odločitev bodo sprejele države članice," je zaključila Novakova.

Na vprašanje, ali je na današnjo odločitev komisije vplivala tudi neenotnost slovenskih evropskih poslancev (pisma komisiji namreč nista podpisala evropska poslanca iz stranke SDS Romana Tomc in Milan Zver ), pa je Novakova odgovorila, da bi bilo "vsekakor bolje, če bi bili enotni oz. če bi vsi podpisali to pismo". Ob tem pa je še opozorila, da pa ne moremo pričakovati čudežev, da lahko osem poslancev iz Slovenije ustavi ta proces. "Komisija je pač sprejela takšno odločitev, kot jo je, nadaljnje odločitve pa bo potem sprejemal Svet EU."

Ljudmila Novak (EPP/NSi), sicer pobudnica pisma šestih slovenskih evroposlancev, ki so Evropsko komisijo pozvali, naj počaka z odločitvijo glede hrvaškega vstopa v schengen, pa je v današnji oddaji Svet poudarila, da obžaluje, da evropski komisarji niso bil pozorno prebrali omenjenega pisma in ga tudi upoštevali."Bolj primerno bi bilo, da bi tako pomembno odločitev sprejela naslednja komisija, tako pa ostaja grenak priokus, da je bila odločitev sprejeta politično in ne strokovno," je dejala. Ob tem je izrazila tudi močan dvom v to, da Hrvaška resnično izpolnjuje merila in kriterije, da bi lahko varovala schengensko mejo, čeprav se obenem zaveda, da bi bil njen vstop dober tudi za Slovenijo. "Vemo, da se število migrantov nenehno povečuje, vemo, da smo ogroženi, zato je treba res dobro varovati te zunanje meje. Država, ki pa še svojih meja z drugimi državami na več koncih nima urejnih, pa bo to težko naredila," je bila kritična Novakova.

Tudi Irena Joveva in Klemen Grošelj (oba Renew/LMŠ) obžalujeta, da je Evropska komisija o tako pomembnem vprašanju odločala tik pred zaključkom svojega mandata in sprejela očitno politično odločitev. "Slovenija pričakuje, da bo Hrvaška izpolnila vse potrebne pogoje, tako tehnične kot pravne, vključno s spoštovanjem vladavine prava, za vstop v schengenski prostor. Med drugim mora Hrvaška izkazati sposobnost učinkovitega in trajnega varovanja zunanje meje in s tem zagotavljati varnost celotne EU,"sta zapisala v skupnem odzivu. Poslanca se strinjata, da je širitev schengna v interesu vseh, tudi Slovenije, vendar ne sme obstajati niti najmanjši dvom v strokovnost sprejemanja takšne odločitve.

Podobno stališče kot Novakova zastopa tudi Franc Bogovič (EPP/SLS). Meni, da bi morala odločitev sprejeti nova komisija, saj je odločanje o tem v trenutku, ko se po eni strani soočamo z izjemnim porastom nezakonitih prehodov meja, po drugi strani pa z realnimi dvomi o operativni usposobljenosti Hrvaške za učinkovito varovanje svojih meja z BiH in Srbijo, neprimerno in nekorektno. Dodal je, da je vstop Hrvaške v schengen nedvomno v interesu Slovenije, da pa morajo biti za dosego tega cilja izpolnjeni vsi objektivni in zlasti varnostno-tehnični pogoji za vstop Hrvaške v schengensko območje.

Romana Tomc (EPP/SDS) po drugi strani pričakuje, da je bila Evropska komisija v svoji oceni nepristranska in strokovna. Tudi ona je spomnila, da bodo končno odločitev o vstopu Hrvaške v schengen sprejele države članice s soglasjem. "To pomeni, da ima predsednik vlade Marjan Šarec možnost, da Hrvaški prepreči vstop v schengen, če meni, da za to obstajajo razlogi in da je to v korist Slovenije,"je menila in dodala, da vlada za odločitev prevzema tudi politično odgovornost.

Tudi Zver(EPP/SDS) poročilo Evropske komisije sprejema. "Verjamem, da so v zadnjih štirih letih temeljito nadzorovali, izvedli monitoring na tem področju, da ocene držijo, da je Hrvaška sprejela ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno upravljanje z južno mejo," je povedal za slovenske medije in dodal, da ne verjame, da je slovenska vlada naredila boljšo analizo. Spomnil je, da je zdaj "žogica pri Svetu EU".Bo pa slovenska javnost po mnenju poslanca pozdravila čim prejšnjo odpravo schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško, ker bi to pomenilo večjo pretočnost na mejnih prehodih, kjer so zdaj zastoji.