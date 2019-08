Medtem ko so Avstrijci že na tretjini svoje poti izgradnje druge cevi karavanškega predora, Slovenija sploh še ni izbrala izvajalca del. Državna revizijska komisija je zahtevek Gorenjske gradbene družbe in Kolektorja zavrgla, saj se niso strinjali z odločitvijo Darsa, da bo izvajalca del izbral s pogajanji. Po najboljšem scenariju bi z gradnjo predora začeli konec leta, so prepričani na Darsu.