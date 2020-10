Odločitev o razglasitvi epidemije bo znana po Janševi vrnitvi z evropskega vrha

Širjenje okužb se ne umirja. V četrtek so opravili 5126 testov, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih brisov rekorden, in sicer 16-odstoten. Aktivno okuženih je že 5413 oseb, v bolnišnicah se zdravi 242 covid pacientov, v intenzivnih enotah pa jih je 45. Število okužb, predvsem pa zasedenost bolniških postelj, se naglo približuje meji za razglasitev epidemije in s tem še strožjih ukrepov. Meji, ko bo država razglasila epidemijo, se torej naglo približujemo. Po besedah vladnega govorca vlada še čaka, da se premier Janez Janša vrne iz Bruslja, kjer poteka vrh Evropske unije.