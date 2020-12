Odločitev ustavnega sodišča pod vprašaj postavlja skoraj vse vladne odloke

Način, s katerim je vlada podaljšala šolanje na daljavo, je po odločitvi ustavnega sodišča neveljaven. Odločitev, ki bi jo po mnenju pravnika Andraža Terška lahko določili za zgodovinsko, pod vprašaj postavlja vse odloke, katerih veljavnost je bila podaljševana s temi sklepi, torej tudi omejitev gibanja na občine. Vlada ima zdaj tri dni časa, da sklepe popravi, v nasprotnem primeru se bodo šolarji vrnili v šolske klopi. Vsi ukrepi so bili sprejeti na podlagi strokovnih podlag, transparentno in javno, ter da so nujni za reševanje ljudi in njihovega zdravja, meni vlada.