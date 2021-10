Na Onkologiji bodo s prvo klinično študijo preizkušali gensko zdravilo za kožnega raka

Onkološkem inštitutu je bila odobrena prva klinična študija tako v Sloveniji kot Evropi, v kateri bodo preizkušali gensko zdravilo za zdravljenje kožnih tumorjev glave in vratu. S pomočjo svojih izkušenj so raziskovalci z različnih področij vzpostavili platformo za pripravo genskih terapij, zdaj pa se začenja prva faza študije, v katero bodo vključili tudi prvega bolnika. Zdravilo so razvijali slovenski raziskovalci, ki so se združili v projektu, imenovanem SmartGene.si.