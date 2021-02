Zagorelo že dvakrat, a odpadkov na nezakoniti deponiji vedno več

Kupi odpadkov ob Cesti dveh cesarjev sosedom v neposredni bližini zaradi smradu povzročajo preglavice. Ti pa niso težavni le zaradi smradu. Lani je na odlagališču namreč zagorelo kar dvakrat.

Večji del smeti bi moral nezakoniti odlagalec, nekdanji solastnik podjetja Avtodeponija, od tu odpeljati že do decembra lani, a tega ni naredil, zato so mu na okoljskem inšpektoratu naložili deset tisoč evrov kazni in nov rok za izpraznitev, ki poteče februarja.

A smeti pa se še kar kopičijo. "Zavezancev za odstranitev teh odpadkov je več. Poleg znanega povzročitelja so tudi lastniki zemljišč zavezanci za tiste odpadke, ki so jih odložili neznani povzročitelji," razlaga Franc Rančigaj z Inšpektorata RS za okolje in prostor.