Pred časom smo poročali, da v Trbovlje vozijo odpadni pepel iz ljubljanske toplarne, ki ga je še pred kratkim odlagal in predeloval Termit. Zdaj pa so inšpektorji ugotovili, da elektrofilterski pepel zdaj leži kar na prostem, pokrit s folijo, čeprav bi se ga moralo skladiščiti v zaprtih prostorih. Domačini pepela v njihovi bližini ne želijo, v Energetski družbi Trbovlje pa pravijo, da v resnici želijo območju pomagati in ga vrniti v uporabno stanje.