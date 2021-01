Odpirajo se avtošole, a lastniki opozarjajo: Ukrepi so v praksi neizvedljivi

Veseli smo, da se bomo po več kot dveh mesecih spet lahko vrnili na delo, a obvezno testiranje kandidatov in inštruktorjev preden sedejo v avto je nesmiselno, so jasni v avtošolah. "Pogoji, pod katerimi bi morali delati so nemogoči,"pravi Martin Miklavc.

Za varnost inštruktorja in kandidata je že zdaj, brez negativnega testa poskrbljeno, maske so obvezne, za inštruktorje celo tipa FFP2, brez razkužila ne gre, nam pokažeGoran Lapić. "Preden kandidat stopi v vozilo, ima na voljo vlažilne robčke ter razkužilo, da si razkuži roke," pove. Po koncu ure vožnje je na vrsti inštruktor, ki razkuži stikala, menjalnik in vse ostalo, česar se kandidat dotika.

Zato odloka, da se mora inštruktor testirati na tri dni, test kandidata pa ne sme biti starejši od 24 ur, ne razumemo, povedo v šolah vožnje ter dodajo, da so ti ukrepi v praksi tudi neizvedljivi. "Lahko se bo zgodilo, da bomo delali dva dni, tri pa bomo zaprti, ker ne bo možnosti testiranja," pove Lapić. V precej zdravstvenih domovih po državi testiranja namreč ne organizirajo vsak dan.