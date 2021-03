Odpirajo se dijaški domovi. Kdaj se bodo odprla tudi vrata študentskih domov?

V ponedeljek bodo poleg srednjih šol po več mesecih spet zaživeli tudi dijaški domovi. Ti so sredi februarja vrata odprli za dijake zaključnih letnikov, a prihodnji teden bodo spet sprejeli vse. Tako dijaki kot strokovni delavci domov so na odprtje pripravljeni. "Bi pa morali domove čim prej odpreti tudi za študente," opozarjajo v študentskem svetu stanovalcev. Ti študentom domovi v prvi vrsti predstavljajo streho nad glavo in ne le prostor za druženje in zabave, kot mnogi zmotno mislijo.

