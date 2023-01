Kakšno je stanje odpiranja ambulant za osebe brez zdravnika?

Eden od ukrepov za reševanje zdravstva je odpiranje ambulant za neopredeljene bolnike. S tem izrazom pa delamo krivico bolnikom, saj niso neopredeljeni po lastni izbiri. Tovrstne ambulante so se v ponedeljek odprle v Ljubljani, Mariboru, Velenju in Celju. Preverili smo, kako delujejo, koliko pacientov je do zdaj ambulante obiskalo ter ali so ljudje upoštevali to, da se morajo, preden ambulanto obiščejo, naročiti. Direktor Zdravstvenega doma Maribor nam je povedal, kakšno je stanje pri njih in ali so se do zdaj srečevali s kakšnimi težavami. Priprave na odprtje ambulante potekajo tudi v kamniškem zdravstvenem domu, kjer naj bi prvo ambulanto odprli predvidoma 1. februarja.