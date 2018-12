Uporaba mobilnih podatkov v EU petkrat višja, število klicev se je potrojilo

Danes objavljeno vmesno poročilo Evropske komisije o učinkih odprave stroškov gostovanja pred letom in pol kaže, da sta se število mobilnih klicev in uporaba podatkov v Evropi zelo povečala. Uporaba mobilnih podatkov se je v primerjavi z ravnjo pred junijem 2017 v povprečju povečala za petkrat, število klicev med potovanjem pa se je približno podvojilo.

Mobilni operaterji zaradi pozornega spremljanja nacionalnih regulativnih organov in Komisije na splošno delujejo v skladu z novimi pravili. Poleg tega je konec obračunavanja stroškov gostovanja pomagalo povečati mobilno širokopasovno uporabo in pokritost s 4G omrežjem. Pokritost s 4G je po vsej EU konec leta 2017 dosegla 90,8 odstotka v primerjavi s 85,6 odstotka konec leta 2016.

EU lahko vpliva na bolj kakovosten vsakdan državljanov

Andrus Ansip je ob tej priložnosti povedal: "Pred letom in pol smo ukinili stroške gostovanja v Evropski uniji. Skupaj z drugimi digitalnimi pravicami, kot je denimo konec neupravičenega gegrafskega blokiranja, je to dober primer uspešne prakse Evropske unije, s katero lahko olajšajo in izboljšajo vsakdanje življenje državljanov EU."

Mariya Gabriel,evropska komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo je dodala: "Danes lahko vidimo konkretne koristi, ki jih je prinesla odprava stroškov gostovanja znotraj EU. Evropejci lahko zdaj med potovanji svobodno uporabljajo telefone, brez strahu pred dodatnimi stroški."

Pametni telefoni v EU bodo službam za pomoč v sili sporočili natančno lokacijo osebe

Evropska komisija je sprejela tudi ukrepe, ki bodo omogočili natančnejše lociranje ljudi v nujnih primerih in hitrejše reševanje. Vsi pametni telefoni, ki bodo naprodaj v EU, bodo službi za pomoč v sili lahko sporočili natančno lokacijo osebe, ki je poklicala številko 112. Storitve E112, ki temeljijo na globalnih satelitskih navigacijskih sistemih, zagotavljajo natančnost na nekaj metrov.

Nove zahteve bodo postale obvezne za vse pametne telefone 36 mesecev po začetku veljavnosti uredbe, vendar je že danes večina pametnih telefonov opremljena s tehnologijo, ki tem zahtevam ustreza.

Podoben sistem pa je bil 31. marca letos že uveden za vse nove modele avtomobilov, ki bodo homologirani v EU. Sistem eCall samodejno pokliče številko 112 v primeru hude prometne nesreče in s pomočjo satelitske navigacije sporoči lokacijo službi za pomoč v sili. To lahko poveča odzivnost v mestih za do 40 odstotkov, na podeželju pa za 50 odstotkov. Sistema E112 in eCall potrjujeta, da evropski vesoljski programi prinašajo koristi za vsakdanje življenje ljudi v Evropi.