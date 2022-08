Na edino kopališče v štajerski prestolnici vodi nedokončan, nevaren most

"Malo izgleda čudno, ta ograjica, pa ti tramovi, ampak upam, da bo čim prej končano, da bo pot na otok varna, pa tudi lepa, " pravi eden od mimoidočih. " Malo sem razočarana, ker tako močno smrdi zaradi nečesa, kar je v (lesu), vem, da so to železniški tramovi, ampak imajo očitno nek problem, morebiti je krivo olje, ki teče iz vlakov, in so onesnaženi ... " je povedala druga.

Kopalna sezona na Mariborskem otoku bi se morala pričeti 24. junija, a so otvoritev z razlago, da obnova mostu še ni končana, najprej za nekaj dni zamaknili. Zdaj je kopališče na naravnem otoku sredi Drave že skoraj mesec dni odprto, most pa še vedno ni končan.

Poleg tega pa so tramovi tako neenakomerno položeni, da se lahko na njih mimogrede spotakneš. Če ne na podu, pa na vijakih, ki ponekod štrlijo ven. In kaj odgovarja mariborska občina, ki bdi nad obnovo? Da je prehod čez most varen.

"Jaz mislim, da to ni primerno. Če se že neko stvar obnavlja oz. kakorkoli naredi, mislim, da mora biti to narejeno tako, kot je treba. In da ni izgovorov za to, da se nekaj naredi samo na pol, samo zato, da se potem da v uporabo. Konec koncev slej ali prej lahko pride do kakšne nesreče. Kdo bo pa potem odgovarjal za to?" se sprašujejo prebivalci.

Sploh, ker na otok prihajajo tudi otroci, nekateri celo brez spremstva staršev.

In kako dolgo bo še tako? Vsaj do sredine tega meseca, odgovarja izvajalec, ko naj bi z deli končali tudi upravljavci komunalne infrastrukture. Pa še to: očitno bo treba čez most hoditi skrajno previdno tudi v prihodnje, saj je ta, razen manjkajoče ograje, po oceni izvajalca končan.