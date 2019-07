Odprli plažo nedaleč od Fukušime: sevanje na ravni kot pred jedrsko nesrečo

Japonsko mesto Minamisoma je danes, osem let po jedrski nesreči, uradno ponovno odprlo plažo Kitaizumi okoli 25 kilometrov severno od poškodovane jedrske elektrarne Fukušima. Plaža je bila pred jedrsko katastrofo leta 2011 priljubljeno mesto za surfanje, na njej so izvedli več nacionalnih in svetovnih prvenstev in je še posebej pomembna za lokalne prebivalce.

Dvojna naravna katastrofa je močno poškodovala tudi elektrarno Fukušima Daiichi, v kateri so se stalile jedrske sredice v reaktorjih. Oblasti so takrat zaradi sevanja z območja evakuirale več sto tisoč ljudi.

V vodo se je danes tako podala navdušena množica. "Odraščala sem s pogledom na to morje. Povratek sem prvič v devetih letih zbuja nostalgične občutke," je povedala prebivalka Sayaka Mori , ki se je po plaži sprehajala z možem in tremi otroki. Hiša Morijeve je nekoč stala ob plaži, a jo je odnesel cunami. Ta je bil posledica močnega potresa, ki je skupaj s poplavnim valom razdejal obalna območja in zahteval več kot 18.500 življenj.

V zadnjih letih je japonska vlada znova dopustila vračanje v mesta v okolici jedrske elektrarne, ki leži okoli 230 kilometrov severovzhodno od Tokia. Meritve so maja namreč potrdile, da je količina sevanja v ozračju in kakovost vode na plaži enaka meritvam pred jedrsko nesrečo, piše Japan Times.

"Oblasti redno, vsak mesec, opravljajo meritve zemljine in vode na območju, prav tako pa teste opravljajo tudi druge institucije. Stopnja sevanja se je vrnila na tisto, kot je bila leta pred nesrečo,"je zaThe Guardianpojasnil Hideki Okumoto, surfer in profesor iz Univerze v Fukušimi. Dodaja, da sicer lahko razume, da bi se nekateri zaradi govoric o radioaktivnosti lahko počutili nesproščene na valovih v Fukušimi, a kot poudarja, sam verjame znanstvenim meritvam in dokazom.

Ponovno odprtje plaže izjemno pomembno za prebivalce

Strah pred kontaminacijo je močno zaznamoval življenje prebivalcev. Otvoritev plaže zato nosi izjemen simbolen pomen za tamkajšnje prebivalce, saj se otroci, rojeni leta, ko se je zgodila nesreča, še niso smeli približati domači plaži. Kot je za The Guardian povedal Okumoto: "Otroci, ki so se rodili leta, ko se je zgodila nesreča, so zdaj stari osem let. Predolgo so morali čakati, da se vrnejo v morje v svojem domačem mestu. To je namreč posebno mesto, ki se je moralo naenkrat soočiti s potresom, cunamijem in jedrsko nesrečo. Morjeza nas predstavlja središče življenja."