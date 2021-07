Odprte rane, trupla in omejen prostor za živali naj bi posneli na farmi Ljutomerčan

16-minutni precej pretresljiv posnetek prašičje farme, ki je pred dnevi zaokrožil po družbenih omrežjih, je močno razburil javnost. Zdaj pa je znanih tudi več podrobnosti. Aktivisti razkrivajo, da gre za prašičjo farmo podjetja Ljutomerčan, ki mimogrede za dobrobit živali prejema tudi precejšnje subvencije. Skrivoma so jo obiskali vsaj desetkrat in gre za skupek posnetkov, ki so jih v tem obdobju naredili. Farmo so medtem že obiskali trije uradni veterinarji, tudi inšpektorat, a nepravilnosti, kot navaja Urad za varno hrano in veterinarstvo, skoraj ni bilo. Podvomili so tudi v verodostojnost vseh prikazanih vsebin posnetka.

