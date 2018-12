Še posebej je izpostavil pomen sprave."Ni enostavno odpuščati. Vendar pa odpuščanje odpira srca in prinaša mir in spokoj," je dejal. Pripravljenost na odpuščanje je vedno zmagovalna drža, je menil.

V molitvenem nagovoru množici z okna papeške palače je papež Frančišek pozval vernike, naj bodo odprti in pripravljeni sprejemati, kar jim življenje prinaša, tako pozitivne kot negativne stvari. "Zaupanje v Boga nam pomaga, da sprejmemo težke trenutke in jih imamo za korake v rasti naše vere," je dejal papež.

Papež je množico na Trgu svetega Petra nagovoril tudi v torek, na božič, in tudi v tradicionalnem božičnem blagoslovu mestu in svetu, urbi et orbi, pozval k bratstvu med ljudmi ter preseganju razlik in miru v svetu. Pozval je k "bratstvu med ljudmi z različnimi mnenji, ki pa so se kljub temu sposobni spoštovati in poslušati".

Med božičnimi prazniki sicer v Vatikanu veljajo strogi varnostni ukrepi pred morebitnim terorističnim napadom. Tudi danes je bil dostop na Trg svetega Petra v Vatikanu možen le po strogem varnostnem preverjanju. Tudi v okolici je videti več policistov in vojakov.