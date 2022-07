Odšel sem kot kmet, vrnil sem se kot lord, se rad pošali Bosanec Sejfudin Hodžić, ki je svojo domovino po vojni zapustil in s trebuhom za kruhom odšel v angleško prestolnico. A kmalu je ugotovil, da prostega časa, čistega zraka in brezskrbnega življenja, ki ga je imel doma na kmetiji, ne morejo zamenjati niti angleški funti, ki jih je kot bankir služil v samem središču Londona in da trava vendarle ni bolj zelena pri sosedih. In lord pravzaprav ni postal zaradi visoke plače, temveč je bil, ne da bi se to zavedal, lord še preden je Bosno sploh zapustil.