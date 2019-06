Odstavljenega egiptovskega predsednika pokopali le nekaj ur po smrti

Prestajal je 20-letno zaporno kazen zaradi nasilja in smrti protestnikov med demonstracijami leta 2012, egiptovsko sodišče pa ga je obsodilo tudi na dosmrtno zaporno kazen zaradi vohunjenja za Katar in izdajanja državnih skrivnosti.

Med sodno obravnavo je 67-letni nekdanji egiptovski predsednik Mohamed Morsi omedlel in kasneje v bolnišnici umrl. Egiptovske oblasti so ga pokopale v vzhodnem Kairu le nekaj ur po njegovi smrti ob prisotnosti njegove družine. Uradni vzrok smrti še ni znan, a državna televizija v Egiptu je poročala o srčnem napadu.

Mnoge človekoljubne organizacije so kritizirale pogoje, v katerih je Morsi prestajal svojo zaporno kazen, sedaj pa pozivajo tudi k neodvisni preiskavi njegove smrti. Njegova družina in aktivisti so opozarjali na njegovo zdravstveno stanje in čas, ki ga je preživel v samici, brez obiskov odvetnikov in družine. Njegov sin Abdullah Mohamed Morsi je medijem povedal, da so egiptovske oblasti zavrnile zahtevo družine za pokop Morsija v njegovem domačem mestu.

Kritike egiptovskih oblasti

Tako Muslimanska bratovščina kot tudi turški predsednik Erdogan sta kritizirala ravnanje egiptovskih oblasti in jih okrivila za Morsijevo smrt. "Zgodovina ne bo pozabila tiranov, ki so ga privedli do smrti, s tem ko so ga zaprli in mu grozili z usmrtitvijo," je dejal Erdogan v odzivu.

Organizacija Human Rights Watch je njegovo smrt označila za "grozno, a v celoti predvidljivo" zaradi ravnanja oblasti in neprimerne zdravstvene oskrbe. Tudi organizacija Amnesty Internatonal je pozvala k neodvisni preiskavi. Morsiju naj bi v šestih letih samice dovolili le tri obiske družine, prav tako pa so mu onemogočili dostop do odvetnikov in zdravnikov.