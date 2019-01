'Odstop Madura je edina pot, ki vodi k obnovi demokracije v Venezueli'

Predstavniki desetih latinskoameriških držav in Kanade, ki so članice koalicije Lima Group, so se na srečanju v perujski prestolnici Limi strinjali, da je legitimnost drugega mandata venezuelskega predsednika Nicolasa Madura vprašljiva. Avtoritarnega voditelja so soglasno pozvale, naj odstopi. A analitiki opozarjajo, da Maduro položaja ne bo predal brez boja.

Ostra kritika Venezueli je bila podana na srečanju zunanjih ministrov latinskoameriških držav, vključno z Argentino, Brazilijo in Kolumbijo ter Kanado. V perujski prestolnici Limi so ugotavljali, kako se soočiti z vse bolj avtoritarnim Nicolasom Madurom in ogromnim številom Venezuelcev, ki množično bežijo iz države zaradi gospodarske krize.

Petkovo zasedanje ministrov desetih latinskoameriških držav in Kanade v Limi, Peruju. FOTO: AP

Kot so zapisale v sklepu, je odstop Madura edina pot, ki vodi k obnovi demokracije v Venezueli, zato so ga pozvali, naj naslednji četrtek ne zapriseže ponovno kot venezuelski predsednik. Namesto tega naj pristojnost podeli kongresu, ki ga nadzira opozicija, in to vse dokler se v državi ne bodo odvile nove in predvsem pravičnejše volitve. "Samo s popolno obnovo demokracije in s spoštovanjem človekovih pravic je mogoče rešiti politično, gospodarsko in socialno krizo v Venezueli," so se na srečanju strinjali ministri.

Septembrske predsedniške volitve v Venezueli so bile "sumljive". FOTO: AP

Še pred objavo skupne izjave, pa je venezuelski zunanji minister Jorge Arreazaokaral koalicijo zaradi njihovega pogovora z ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom, češ, da koalicija sprejema navodila neposredno od ameriškega predsednika Donalda Trumpa. "Kakšen prikaz ponižujoče podrejenosti," je tvitnil Arreaza. Nekdaj premožna in z nafto bogata latinskoameriška država je že dlje časa v krempljih hude krize, ki jo zaznamuje hiperinflacija. Ta ljudem otežuje, da bi si privoščili zdravila in določeno hrano, kot je na primer meso. Po ocenah Združenih narodov se je od leta 2015 pa do danes iz države izselilo že 2,3 milijona Venezuelcev.

Kaos, ki vlada v državi, je številne Venezuelce prisilil v beg. FOTO: AP

Mehika se ne bi rada več vmešavala v venezuelsko notranjo politiko Koalicija Lima Group je bila ustanovljena pred več kot enim letom s strani pretežno konzervativnih latinskoameriških vlad, ki želijo ublažiti krizo v Venezueli, saj ta ogroža stabilnost regije. Koalicija je že v preteklosti obsodila Madura in ga označila za diktatorja, a z zdajšnjim pozivom po odstopu se zdi, da člani koalicije že izgubljajo svoje potrpljenje. Toda kljub ogenjeni in ostri retoriki proti Maduru, se koalicija razhaja pri številnih ideoloških vprašanjih. Regionalni velikan Mehika je bil eden prvih in največjih promotorjev skupine Lima Group. A na petkovo srečanje mehiška vlada ni poslala svojega zunanjega ministra, temveč le nepomembnega uradnika. To odraža politiko nevmešavanja, ki jo želi spodbujati novoizvoljeni levičarski predsednik Andres Manuel Lopez Obrador. Maduro je sicer odpotoval v Mehiko na slovesno prisego Obradorja kot novega mehiškega predsednika in se z njim tudi sestal.

Novi brazilski predsednik je prisegel v torek. FOTO: AP