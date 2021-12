DeSUS je imel svet stranke, kjer so obravnavali osnutek volilnega programa za volitve. A bolj kot to je sestanek zaznamoval odstop predsednika sveta Antona Urha, ki je poslancem večkrat stopil v bran, ko jih je vodstvo iz stranke želelo izključiti. Kaj je razlog za Urhov odstop? In kaj to pomeni za poslance?