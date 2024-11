Kaj je razlog za odstop direktorice ZD Slovenska Bistrica?

Pred kratkim so se vile dolge kolone pred Zdravstvenim domom Slovenska Bistrica, ko so številni ostali brez osebnega zdravnika, sedaj pa je odstopila direktorica Urška Sedmak, k čemur so jo takrat pozivali številni besni bolniki. Na direktorico se je namreč usul plaz kritik, da način vpisovanja ni pravi in da so ljudje dolge ure čakali in na koncu ostali brez osebnega zdravnika. Izredni strokovni nadzor, ki ga je zdravstveni dom izvedel, sicer ni ugotovil nepravilnosti, je pred dnevi sporočila direktorica. Zakaj se je torej vendarle odločila odstopiti?