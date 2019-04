Ministrica, odgovorna za ločevanje družin na meji, odstopila

Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju potrdil novico, da je državna sekretarka za domovinsko varnost Kirstjen Nielsen odstopila. Ob tem se ji je zahvalil za opravljeno delo. Kot je še sporočil, bo Nielsenovo na položaju zamenjal trenutni komisar za carino in mejno zaščito Kevin McAleenan.

V nedeljo je Nielsenova na Twitterju objavila pismo in hkrati dodala, da bo na položaju ostala še do srede. "Kljub napredku pri reformi domovinske varnosti sem ugotovila, da je pravi čas, da se umaknem. Upam, da bodo kongres in sodišča mojega naslednika podprli pri sprejetju ključnih zakonov. Ti so do zdaj ovirali naša prizadevanja, da bi zaščitili ameriške meje in prispevali k neskladju v diskurzu našega naroda," je zapisala na Twitterju ter za problematiko na meji znova obtožila kongres in sodnike in ne Trumpa.