Odstopila srbski premier Miloš Vučević in župan Novega Sada Milan Đurić

"Odstopam, sprejemam objektivno odgovornost, naj to prinese umiritev napetosti," je povedal srbski premier Miloš Vučević. Ob tem je priznal, da so člani vladajoče Srbske napredne stranke ponoči v Novem Sadu napadli skupino študentov. Nad njimi so se znesli z bejzbolskimi kiji in pri tem huje poškodovali žensko. Četverico osumljencev so popoldne aretirali in jim odredili pripor. Odstopil je tudi župan Novega Sada Milan Đurić.