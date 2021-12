Odstotek dohodnine za nevladne organizacije pomemben vir financiranja

V pričakovanju dohodninskih izračunov ne smemo pozabiti na en odstotek dohodnine, ki ga lahko kot davčni zavezanci namenite nevladnim organizacijam. Nevladne organizacije so namreč odvisne od donacij, saj niso financirane iz državnega proračuna. Lani se je med več tisoč organizacij, ki so upravičene do donacije, razdelilo slabih 11 milijonov evrov. Če bi se za to potezo odločili vsi davčni zavezanci, bi bil ta znesek še enkrat višji.