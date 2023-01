Odstranjevanje bolnih dreves, nasprotniki pravijo, da gre za golosek

Če ste se v zadnjih tednih sprehajali po ljubljanskem Rožniku, ste zagotovo slišali zvok motorne žage in opazili posekana drevesa. Decembra se je v gozdu v Krajinskem parku Tivoli, na Rožniku in Šišenskem hribu pričela obsežna sečnja dreves. Cilj je odstraniti več kot 380 škodljivih, bolnih dreves, ki bi lahko bila nevarna sprehajalcem, sečnjo upravičujejo na Zavodu za gozdove. A nasprotniki to označujejo kot golosek, zato so se protestno zbrali pred tivolskim gradom, kjer so opozarjali na slabosti tako obsežne sečnje.