Odvetnik Škare zahteval prepoved predvajanja oddaje o posilstvu

Škaro je prva ovadila zdravnica, ki ji je žrtev, sicer delavka Avtokluba, zaupala, da je bila posiljena v prostorih kluba. To naj bi se zgodilo 10. avgusta. Poleg nje naj bi se še tri sodelavke pritožile pravnici kluba zaradi Škarovega spolnega nadlegovanja. Žrtev posilstva je ovadila svojega šefa tudi zaradi groženj in poskusa podkupovanja, ker je prek tretje osebe ponudil 80.000 evrov, da ne bo spregovorila o posilstvu.

Na županijskem sodišču v Veliki Gorici pri Zagrebu so danes za hrvaške medije potrdili, da so proti Škaru sprožili preiskavo zaradi suma dveh kaznivih dejanj, posilstva in spolnega nadlegovanja. Škaro naj bi danes pred preiskovalnim sodnikom zanikal vse obtožbe.

Poročali smo že, da je policija zaradi obtožb posilstva prijela nekdanjega boksarja in poslanca HDZ Damirja Škaro , v priporu bo, zaradi nevarnosti ponavljanja kaznivega dejanja in vpliva na priče, ostal predvidoma mesec dni.

Zahtevajo prepoved predvajanja oddaje in pričevanja žrtve posilstva

O posilstvu delavke največjega hrvaškega avtokluba je poročala hrvaška komercialna televizija Nova TV, ki je v javnosti objavila pričanje posiljene ženske med napovedjo oddaje Preverjeno.

"Napadel me je od zadaj, prijel me je okoli pasu /.../ držal je obe moji roki, nisem se mogla iztrgati. Prosila sem ga naj preneha, on pa mi je rekel, da nimam kaj govoriti, da moram delati, kar bo on rekel," je žrtev spregovorila za hrvaško oddajo Preverjeno. Samo nekaj ur po ovadbi pa naj bi žrtev prejela sporočilo od Škare, ki se je glasilo: "Kako so tvoji otroci,"poroča Index.hr.

Škarov odvetnik Krešimir Krsnik je po odločitvi o priporu za Škara novinarjem potrdil, da je zahteval prepoved predvajanja oddaje o posilstvu, ki je na sporedu danes zvečer.

Iz odvetniške pisarne Krsnika so sporočili, da bi predvajanje oddaje kršilo pravice obtoženega ter Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Preko svojih povezav izvedel za ovadbo

Hrvaški policisti so prijeli Škara v sredo, ko se je pripeljal na Hrvaško iz Bosne in Hercegovine. Škaro ima tudi državljanstvo BiH, kamor se je odpravil sredi avgusta, ko je preko svojih povezav izvedel za ovadbo proti njemu, so poročali hrvaški mediji.

Med drugim so danes navedli številne Škarove povezave s vrhom hrvaške države, HDZ in katoliško cerkvijo. Škaro se je med drugim na svojem profilu Facebook pohvalil, da je bil novembra lani osebni odposlanec hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarovićna kongresu športnega turizma v Zadru, na katerem je imel uvodni nagovor.

Iz urada hrvaške predsednice so danes sporočili, da Grabar-Kitarovićeva najbolj ostro obsoja"spolno in družinsko ter vsako drugo nasilje". Tudi hrvaški premier Andrej Plenković je danes obsodil spolno nasilje ter je napovedal, da bodo v HDZ odločali o strankarski usodi Škara.