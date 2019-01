Odvetniki nehote razkrili prvi javni dokaz o sodelovanju Trumpove kampanje z Rusi

Ameriški predsednik Donald Trump že tri leta trdi, da ni bilo nobenega sodelovanja med njegovo kampanjo in Rusi, kljub ugotovitvi obveščevalcev in posebnega tožilca Roberta Muellerja , da so se Rusi vpletali v volitve 2016, da bi pomagali Trumpu.

Tožilci so ugotovili, da jim spet laže in ne sodeluje, njegovi odvetniki pa so v sodni vlogi trdili, da ni lagal namenoma, ampak je bil izčrpan, utrujen, zmeden in depresiven. Ob tem so pozabili izbrisati del besedila, ki priznava, da je Manafort ruskemu mešetarju Kilimniku dajal podatke o notranjih anketah. S tem so nehote potrdili sodelovanje Trumpove kampanje z Rusi.

Doslej je bolj ali manj znano, da se je Manafort nekdanjim ruskim delodajalcem pohvalil s svojim položajem na čelu Trumpove kampanje in jim ponujal usluge, da doseže boljši dogovor glede več milijonov dolarjev vrednega dolga Olegu Deripaski, ki je tesno povezan s predsednikom RusijeVladimirjem Putinom. Manafort in Kilimnik sta se nazadnje srečala januarja 2017 v Madridu.