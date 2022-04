Slovenske volitve v tujih medijih: Zgodovinska zmaga popolnega novinca

'Velik poraz za skrajno desne populiste v Evropi', 'V Sloveniji zmagala Evropa', 'Slovenija se je odločila za zamenjavo oblasti', 'Zgodovinska zmaga popolnega novinca' – to je le nekaj naslovov v tujih medijih o izidih parlamentarnih volitev v Sloveniji. O razpletu volitev poročajo vsi priznani svetovni mediji od New York Timesa do Guardiana in seveda vsi mediji v naši soseščini. Analiz in komentarjev sicer ni veliko, velika večina navaja le dejstva in izide volitev. Vsi pa izpostavljajo veliko zmago le nekaj mesecev stare stranke Gibanje Svoboda in hud poraz političnega veterana Janeza Janše.