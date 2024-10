Odzivi na Orbanovo izjavo: 'Kam gledate, proti Bruslju ali proti Moskvi?'

Migracije, napete razprave in prepevanje partizanskih pesmi so zaznamovali začetek madžarskega predsedovanja Svetu EU. Madžarski premier Viktor Orban je razburil z izjavo, da priseljenci v Evropo prinašajo antisemitizem, homofobijo in nasilje nad ženskami. A številni evroposlanci s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen na čelu mu niso ostali dolžni. Madžarsko vlado so kritizirali predvsem zaradi naklonjenosti Rusiji in migrantske politike.