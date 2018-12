Par, ki ju je britanska policija aretirala v zvezi s preleti dronov, nato pa izpustila in oprostila vseh obtožb, se počuti povsem "zlorabljeno". Paul Gait in Elaine Kirk sta namreč razočarana, ker so v javnost prišli njuni identiteti in podrobnosti iz zasebnega življenja, še preden se je izkazalo, da z dogodkom nista nikakor povezana.

"Globoko sva pretresena, prav tako najina družina in prijatelji in trenutno potrebujeva zdravniško pomoč. Ogabno je, kako so naju sprva predstavljali," sta dejala.