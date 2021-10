Ogenj družini vzel očeta: 'Najhujša nočna mora, kar se mi je lahko zgodila'

In sin je pravzaprav vse, kar ji je ostalo. Njeno življenje se je namreč včeraj obrnilo na glavo. Se vidiva zjutraj, so bile še zadnje očetove besede, pravi, a jutra ni več dočakal. Kar je najhuje, pravi, pa je, da mu pred ognjenimi zublji ni mogla pomagati. "Najhujša nočna mora, kar se mi je lahko zgodila," še razlaga.

"Najhuje mi je to, da sem izgubila očeta, da ga nisem mogla rešit. Drugo pa, da trenutno nimam strehe nad glavo. Imam 13 let starega sina," razlaga hči preminulega v požaru Natalija Hlebič .

In če ne bi bilo tega kužka, ki jo je zbudil, bi se morda lahko tragično končalo tudi zanjo. Spala je namreč etažo višje. "Glede na to, da je bil požar spodaj kar obsežen, da se je strop povesil, je vprašanje kako bi se odvilo," se sprašuje Natalija.

Vprašanje, pravi, kako bodo to sploh sanirali. Zelo verjetno jim drugega, kot da jo do temeljev podrejo in začnejo znova, ne bo preostalo. "Trenutno sem v takšnem šoku, da ne znam razmišljat, niti kam se naj obrnem po pomoč," dodaja.

Pomoč ji je že ponudil rdeči križ in za Natalijo in njenega 13 letnega sina, s katerim sta trenutno pri sorodnikih, že zbirajo sredstva. "Jaz se zahvaljujem vsem gasilcem, policistom, sorodnikom, sosedom, vsem, ki so mi stali ob strani," še pravi.