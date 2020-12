Ogenj pogoltnil lesen dom starejših, 11 ljudi umrlo

Po treh urah gašenja so v ostanke stavbe vkorakali gasilci in preiskovalci. Gasilci so našli 11 trupel, le štirim osebam je pred ognjenimi zublji uspelo pobegniti iz stavbe.

Ruske oblasti, ki so že uvedle preiskavo, menijo, da je vzrok požara malomarnost.

Dom starejših je bil sicer enonadstropna lesena stavba z manjšim podstrešjem. Z njim je upravljala neprofitna organizacija, ki je pomagala starejšim, ki se v Rusiji zaradi revščine pogosto znajdejo na robu preživetja.

Vendar pa naj organizacija ne bi imela potrebnega dovoljenja, ki bi ji omogočalo ponujanje prenočišča starejšim, poročajo ruski mediji.

Po nekaterih poročanjih je med štirimi preživelimi ena oseba, ki je bila v domu zaposlena, in ji je uspelo na prosto pravočasno evakuirati še tri varovance. Več žrtev naj bi imelo težave z gibanjem, zato pred ognjem niso uspele pravočasno pobegniti.