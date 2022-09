Ogenj pogoltnil stavbo, kjer ja zasvetila prva žarnica v Kranju

Majdičevi so bili podjetni gospodarstveniki, kmalu so poleg mlina zgradili še hidroelektrarno in pred 130 leti je bila v danes požgani zgradbi, ki še vedno nosi ime Majdičev mlin, prižgana prva žarnica v Kranju.

Zelo napredna družina je takoj po prvi svetovni vojni predlagala, da bi celoten Kranj elektrificirali, a mesto tega ni uresničilo. "Imamo tukaj še vedno delujočo turbino, in sicer iz leta 1929, Škodino turbino. Tako da je to najstarejša delujoča turbina za proizvodnjo elektrike v Sloveniji," pokaže Rakovec.

Z vsemi novostmi je mesto prav oživelo, razlaga etnologinja Tatjana Dolžan Eržen. "Košarkarsko, nogometno igrišče, s kanuji so se vozil po tem kanalu. Takrat je Kranj najbolj užival to. Tukaj je bil sejem. Kranjski sejem."

Nato je po drugi svetovni vojni prišlo do nacionalizacije, kar je pomenilo, da je zgradba pripadala celotnemu mestu. "Potem so to uporabljala kranjska podjetja za skladišče, potem je pa prišla denacionalizacija, so pa dobil nazaj dediči in prodali naprej," pove etnologinja.

"Tukaj si moramo priznati, da je tudi država kriva, da se ti postopki toliko časa vlečejo. Poleg tega je bila stavba še spominsko zaščitena, to pomeni, da se ni smela podreti, in danes imamo to pogorišče tu," z nekaj grenkobe pove kranjski župab.

Stavba je v zadnjih letih večkrat menjala lastnike, nazadnje ga je pred približno pol leta kupilo podjetje Naš mlin iz Medvod, ki pa ga danes nismo uspeli priklicati.