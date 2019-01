Dve osebi umrli, ljudje v paniki skakali z balkonov

V slovitem smučarskem središču Courchevel je izbruhnil požar večjega obsega, v katerem sta po informacijah lokalnih oblasti umrli dve osebi, 14 je ranjenih, štiri huje. Ponesrečence so v bolnišnico prepeljali s helikopterji. Identiteta umrlih še ni znana.

Požar se je razplamtel zgodaj zjutraj v tretjem nadstropju objekta, v katerem stanujejo sezonski delavci, poroča BBC. Po prvih informacijah je zajel objekt, v katerem biva približno 60 sezonskih delavcev, med njimi so tudi tujci.

Kot so pojasnile oblasti, je v primeru težje ranjenih težko pojasniti vzrok poškodb, ne izključujejo pa, da so poškodbe posledica padca. Ker se je požar začel v tretjem nadstropju, je nekaj oseb v poskusu, da bi rešili svoje življenje, skočilo skozi okno oziroma so poskakali z balkonov.