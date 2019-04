Oglas za delo: idealni kandidat, 'po možnosti kavkazijec z dobrim znanjem RPA'

Oglas se je kot požar razširil po internetu, ko ga je na Twitterju objavila uporabnica Helena McCabe, ki dela kot šifrantka. V tvitu je zapisala: "Um, hej, Cynetjobs, kaj je to," ter dodala: "Kako lahko mislite, da je to v redu?"

Podjetje Cynet Systems je oglas za vodjo ključnih kupcev objavil na številnih spletnih straneh, med drugim na LinkedInu in Glassdooru. V opisu službe so zapisali, da bi najraje videli, da bi idealni kandidat bil kavkazijske rase z dobrim tehničnim ozadjem in znanjem RPA.

Ena uporabnica je dodala, da najverjetneje takšen oglas ni niti zakonit. Mnogi so bili zmedeni, saj sta izvršna direktorja podjetja Nikhil Budhiraja in Ashwani Mayur Američana indijskih korenin.

Podjetje se je opravičilo

V izjavi, ki jo je objavil Budhiraja na uradni račun podjetja na Twitterju, so zapisali, da so naredili "grozljivo napako" in da bo človek, zadolžen za kadrovanje, ponovno začel uvajanje. Kljub temu ljudje niso bili zadovoljni in so še vedno ostro komentirali podjetje, zato so naknadno sporočili, da je bila pogodba s posamezniki, zadolženimi za ta oglas, prekinjena. Niso razložili, v čem tiči razlog, da je takšna zahteva sploh bila postavljena.

Je takšen opis dela sploh zakonit?

Ameriška komisija za enake zaposlitvene možnosti razlaga, da je "nezakonito diskriminirati ljudi na podlagi njihove rase, vere, spola, porekla, starosti, invalidnosti ali dedne bolezni". Ena izmed uporabnic Twitterja, ki je sama Afroameričanka in dela kot kadrovnica, pa je zapisala, da od strank neprestano dobivajo zahteve, ki temeljijo na rasizmu, seksizmu, homofobiji in neenakem obravnavanju starejših.