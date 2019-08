Sporne zahteve za Milkin oglas: dekle, ki nima oranžnih las in prekomerne teže

Spotlight iz Velike Britanije je na svoji spletni strani objavil oglas za igralce, ki bi nastopili v reklami za švicarsko čokoladno podjetje Milka. Ob tem so zapisali, da iščejo dekle, ki še ni v puberteti, ni prekomerno težka in nima rdečih las. Natančneje, zapisali so "brez otrok, ki so večji od 132 centimetrov", "brez prekomerno težkih otrok", "ne sme biti v puberteti" in "biti mora lepa in angelska". Dodali so, da je dekle lahko staro od devet do 12 let, a da če je že 12, mora biti zelo majhna in otroškega videza.

Oglas je seveda sprožil ogorčenje pri mnogih – igralka in komedijantka Kathy Burke je z ogorčenjem zapisala: "Predstavljajte si, da ste otrok, ki ne dobi te službe. ’Preprosto nisi dovolj lepa, draga moja, zdaj pa odidi in bodi obremenjena z negotovostjo vse svoje življenje.'"

Podjetje Spotlight se je za to, kako je bil oglas sestavljen, opravičilo. "V četrtek je eden od naših zaposlenih na naši platformi objavil oglas, ki ni bil v skladu z našimi visokimi standardi. Gre za popolnoma nesprejemljivo specifikacijo in ne bi smeli dovoliti objave tega oglasa. Ko smo zanj izvedeli, bi ga morali nemudoma odstraniti, namesto da smo ga poskušali popraviti in narediti bolj sprejemljivega," so zapisali v objavi. Podjetje je namreč po burnem odzivu oglas le malo omililo in ne odstranilo. "Na koncu nam je uspelo urediti stvari, ampak zavedamo se, da se to nikoli ne bi smelo zgoditi in opravičujemo se, da se je. Naredili smo resno napako in morali bi biti veliko, veliko boljši. Žal nam je," so še zapisali.

Ameriška multinacionalka Mondelez International, ki ima v lasti Milko, prav tako raziskuje primer. Tudi oni pa so v izjavi dodali, da to ni v skladu z njihovimi standardi in da takšnih zahtev niso postavili oni.