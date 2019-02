Davor Dragičević prvič za medije: Ne bodo me ubili, kot so Davida

V ekskluzivnem javljanju v oddajo Dan uživo na N1 BiHje sinoči povedal, da je Bosno in Hercegovino zapustil zaradi osebnega napada institucij in Republike Srbske nanj ter poskusa njegove likvidacije."Hoteli so me ubiti tako, kot so mojega otroka. Ni jim uspelo."

Na vprašanje, kje se nahaja, in kako je, je odgovoril:"Svoje lokacije vam ne bom razkril, lahko pa povem, da sem v dobrih rokah. Med dobrimi ljudmi in na varnem. Ob tej priložnosti se zahvaljujem ljudem, ki so pripomogli k temu, da sem lahko na svobodi. To so ljudje, ki jim nista pomembni vera in narodnost."

Na vprašanje, ali je razlog, da ne razkrije svoje lokacije v tem, da se boji, je odvrnil, da ne, in da ni na begu, pač pa se je samo umaknil."Ne bojim se nikogar. Ubiti me hočejo Milorad Dodik, Lukač, Ilić, Čulum, tožilstvo in celoten vrh MUP-a ... zakaj bi jim to dovolil? Saj nisem neumen. Imam moč, uporniški sem. To sem svojemu sinu obljubil na grobu."

Odločen je, da ga ne bodo ubili, kot so Davida, pa tudi v zapor, kot svoboden človek, ne bo šel. "Ne priznavam več teh institucij, svoboden človek sem!"Obžaluje, da mu po pravni poti ne more pomagati nihče več, niti njegov odvetnik. "Častno in pošteno nihče več!"

Razočaran je nad Evropsko unijo in celotno mednarodno skupnostjo, ker kljub temu, da je policija z osrednjega trga v Banjaluki nasilno pregnala povsem mirne protestnike, nista ukrepali.

'Ne morem se vrniti v mesto, v katerem sem odraščal'

Ponovil je, da so na vrhu policije in ministrstva zločinci in morilci. "Imamo pričo. Davida so izpred šole odpeljali s policijskim vozilom znamke Dacia Duster ob 2.40. Dajte mi posnetek banke Reiffeisen od 18.3., na katerem se vse vidi. Ubiti otroka v centru mesta, vse posneti in ga mučiti šest dni. Ne vem, komu še kaj ni jasno, to je mafija. Dokazi, da je bil moj sin ubit, obstajajo, a ne vem več, komu naj jih dam – narodu ali tožilstvu."

"Ne morem več vstopiti v svojo hišo, ne morem več videti svoje hčerke, svojega psa, prijateljev in Banjaluke – mesta, v katerem se odraščal. Takšna država je to! To so morilci in zločinci! Ne rabijo vas ubiti, kot so mojega otroka, ubili vas bodo na drug način!"

Napovedal je tudi, da bodo Davidov grob v kratkem premaknili v Avstrijo, kjer bo tudi on lahko prižgal svečo in poljubil krsto. Davidova mama Suzana Radanović, ki živi blizu Dunaja, jepo njegovih besedah že izbrala pokopališče. Davor in Suzana namreč ne želita, da bi bil David pokopan v BiH – "zločinski državi, ki ga je ubila".

Na vprašanje, kako komentira nedavne menjave v policiji, je odvrnil, da gre za neumnosti, ki si ne zaslužijo nobene pozornosti. "Kdo je ubil Davida in druge otroke – Milorad ali Lukač? To je ključno vprašanje, samo to je važno."