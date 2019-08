Ogled filma 'luksuz, ki stane toliko kot mesečna minimalna plača'

"Trg, ulico, drevored, barakarska naselja, park ... lahko spremenimo v kino," pravi predsednik podjetja Mobile Cinema, Bernardo Rotundo. Njegovo podjetje že 14 let vodi Great Mobile Cinema in ponuja brezplačne filmske oglede skupnostim po vsej Venezueli. Sam ocenjuje, da so pred padcem v gospodarsko krizo za novi film, ki je prišel v kinematografe, prodali okoli 120.000 vstopnic - dandanes je ta številka vsaj desetkrat manjša. Zaradi naraščajočih cen in hiperinflacije si filmske vstopnice vse več Venezuelcev namreč ne more več privoščiti.

"To je znak gospodarstva, ki propada. Prebivalstvo si ne more več privoščiti razvedrila," pravi Rotundo. Mobilni kino je tako po njegovih besedah rešitev za vse ljubitelje sedme umetnosti, ki si ne morejo več privoščiti luksuza, ki stane skorajda toliko kot mesečna minimalna plača.

"Dnevni prihodek je samo za hrano in nujno zdravstveno pomoč. Iti v kino je predrago," pa pravi gradbeni delavec Carlos Lisboa, ki ga navaja Enex. "Če želimo iti v kino, gresta lahko v naši družini samo dva člana družine naenkrat, samo jaz s sinom, saj si ne moremo privoščiti, da bi šli kot družina," pa pravi tajnica Jaqueline Rengifo.