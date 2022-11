Ob začetku svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju so zagreti tudi hrvaški navijači, ki so ob navijanju precej strastni. Je pa nenavadna odločitev hrvaškega ministra za šolstvo Radovana Fuchsa, ki je prejšnji teden sporočil, da bo spremljanje tekem dovoljeno v šolah, a bodo morale šole zamujeno snov nadoknaditi. Prav tako bodo delo v času tekme med Hrvaško in Marokom prekinili v hrvaškem parlamentu.