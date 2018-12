Ognjemeti, glasbeni šovi in varnostni pregledi. Kako bo svet pozdravil 2019?

Na Elizejskih poljanah v Parizu bodo tudi letos proslavili prihod novega leta z ognjemetom ter zvočno in svetlobno predstavo na temo bratstva.

Med zadnjimi bodo na Bakerjevem otoku, in sicer 13 ur za nami.

Na Kitajskem bodo nazdravili ob 17. uri po srednjeevropskem času, na zahodnih kontinentih pa bodo med prvimi proslavili v brazilskem Riu de Janeiru, in sicer v torek ob 3. uri po srednjeevropskem času.

Prebivalci tihomorskega otočja Kiribati bodo torej prvi, ki bodo morali zamenjati koledarje, in sicer že danes ob 11. uri po srednjeevropskem času.

Big Ben bo zadonel kljub obnovi

Tudi London bo popestril prve minute novega leta s tradicionalnim ognjemetom pri atrakciji Londonsko oko. Čeprav trenutno znameniti Big Ben prenavljalo, pa bo ta opolnoči vseeno zadonel v novo leto, ko bo stolp praznoval 160. rojstni dan.

V škotski prestolnici Edinburgh pa praznovanje novega leta tradicionalno traja kar tri dni. Festival Hogmanay se je tako pričel že v nedeljo s procesijo z baklami, silvestrski ognjemet pa bo nocoj zasijal nad gradom. Prvi dan novega leta bodo praznovanje sklenili s tradicionalnim škotskim druženjem ceilidh.

V Berlinu v novo leto tudi z velikimi betonskimi bloki in drugimi varnostnimi ovirami

Na silvestrovanje so pripravljeni tudi v nemški prestolnici Berlin, kjer so v preteklih dneh postavili številne glasbene odre ter poskrbeli za varnost pri Brandenburških vratih z betonskimi bloki in drugimi ovirami. Obiskovalci bodo morali pred vstopom na prizorišče tudi čez temeljit varnostni pregled.

Varnost bodo poostrili tudi na Dunaju, kjer bo aktivnih dodatnih več sto policistov. Ognjemet bo dunajsko nebo obarval pri mestni hiši in Praterju.