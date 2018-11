Ognjeni zublji pogoltnili mesto Paradise, umrlo 9 ljudi

Požar je prišel do Paradisa takohitro, da so gasilci lahko le pomagali pri nenadni evakuaciji, z gašenjem pa se niso imeli časa ukvarjati, saj je šlo za reševanje golih življenj. Ukaz za evakuacijo je prišel nenadoma in na ceste se je podalo praktično vseh 27.000 prebivalcev mesta, zaradi česar je prišlo do zamaškov in ljudje so morali bežati peš.

Mesto obkrožal ognjeni zid

Vozniki so na poti naleteli na ognjeni zid, ki je obkrožal mesto in se v paniki zaletavali ali skakali iz vozil in bežali. Povzročili so zamaške, gasilci in policisti so pozivali druge, da naj zapustijo vozila in jim sledijo peš na varno. Požar jih je spremljal proti severu in zahodu.